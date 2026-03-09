Туск посоветовал журналистам обсуждать подорожание топлива «с другим Дональдом»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Польский премьер надеется, что Трамп выполнит обещание — урегулирует конфликт на Ближнем Востоке и снизит мировые цены на нефть.

Туск посоветовал обсуждать цены на нефть с другим Дональдом

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Туск: Другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом

Премьер-министр Польши Дональд Туск рекомендовал представителям прессы задавать вопросы о росте цен на энергоносители не ему, а президенту США Дональду Трампу. Который, как напомнил политик, обещал урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и посодействовать снижению мировых цен на нефть. Об этом сообщается в материале портала Money.

«Мы не имеем влияния на мировые цены на топливо. Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду», — приводит его слова портал Money.

Накануне стоимость нефти марки Brent впервые с 2022 года подскочила до 118 долларов за баррель. Аналитики допускают превышение планки в 150 долларов. Цены на газ в Европе выросли на 30%. Все это связано с военной операцией США и Израиля против Ирана, в результате которой был перекрыт Ормузский пролив, пропускавший около 20% нефти и треть мирового экспорта сжиженного газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на рынке энергоресурсов. Он напомнил, что Москва предупреждала о таких последствиях попыток дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Глава государства также подчеркнул, что РФ готова продолжить сотрудничество с европейскими странами по вопросам поставок нефти и газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
«Почти все»: Трамп заявил, что война с Ираном близка к завершению
0:37
Избавление от вони: как жильцам законно отказаться от мусоропровода
0:21
Опасные компоненты: какие духи могут вызвать аллергию
0:05
Ложь и мифы: почему продукты для похудения не работают во сне
23:42
Трамп допустил установление контроля США над Ормузским проливом
23:28
Туск посоветовал журналистам обсуждать подорожание топлива «с другим Дональдом»

Сейчас читают

Потеряли время? Почему рак у Лерчек обнаружили только после родов
Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить