Туск посоветовал журналистам обсуждать подорожание топлива «с другим Дональдом»

Туск: Другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом

Премьер-министр Польши Дональд Туск рекомендовал представителям прессы задавать вопросы о росте цен на энергоносители не ему, а президенту США Дональду Трампу. Который, как напомнил политик, обещал урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и посодействовать снижению мировых цен на нефть. Об этом сообщается в материале портала Money.

«Мы не имеем влияния на мировые цены на топливо. Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду», — приводит его слова портал Money.

Накануне стоимость нефти марки Brent впервые с 2022 года подскочила до 118 долларов за баррель. Аналитики допускают превышение планки в 150 долларов. Цены на газ в Европе выросли на 30%. Все это связано с военной операцией США и Израиля против Ирана, в результате которой был перекрыт Ормузский пролив, пропускавший около 20% нефти и треть мирового экспорта сжиженного газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на рынке энергоресурсов. Он напомнил, что Москва предупреждала о таких последствиях попыток дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Глава государства также подчеркнул, что РФ готова продолжить сотрудничество с европейскими странами по вопросам поставок нефти и газа.

