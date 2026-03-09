Путин заявил о готовности России работать с Европой по поставкам энергоресурсов

Путин: Россия готова работать с Европой по поставкам энергоресурсов

Россия готова продолжить сотрудничество с европейскими странами по вопросам поставок нефти и газа, но для этого необходимы сигналы о готовности европейских стран к долгосрочному и стабильному взаимодействию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по ситуации на мировых энергетических рынках.

«Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры — пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», — высказался Путин.

Президент отметил, что в случае отсутствия таких сигналов от европейских стран, Россия может принять решение о переводе поставок своих энергоресурсов на «более интересные направления». Глава государства подчеркнул, что в этом случае РФ не будет ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» для российских поставок.

Путин также сообщил, что перед правительством была поставлена задача оценить целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что резкий рост цен на нефть и газ стал результатом действий США и Израиля против Ирана. По словам Путина, Москва не раз предупреждала о последствиях попыток дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

