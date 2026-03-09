Путин провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Президент обсудил рост цен на энергоресурсы и возможные меры по стабилизации поставок.

Путин провел совещание по ситуации на мировом рынке нефти

Фото: kremlin.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

Резкий рост цен на нефть и газ связан с действиями США и Израиля в отношении Ирана. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании в Кремле, посвященном ситуации на мировом рынке энергоресурсов.

По словам Владимира Путина, Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях попыток дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

Глава государства подчеркнул, что добыча углеводородов, завязанная на Ормузский пролив, может полностью остановиться в течение ближайшего месяца. Кроме того, поставки сжиженного природного газа с Ближнего Востока резко сократились, а восстановление производственных мощностей потребует недель и месяцев, что делает оперативную компенсацию невозможной.

Президент отметил, что около трети мирового морского экспорта нефти проходит через Ормузский пролив — примерно 14 миллионов баррелей в сутки, из которых 80 процентов поставляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время этот маршрут фактически заблокирован. Президент отметил, что полное переключение поставок без использования пролива практически невозможно и потребует серьезных затрат на инфраструктуру и расширение морских терминалов.

Рост цен на нефть сопровождается аналогичной ситуацией на газовом рынке. Владимир Путин подчеркнул, что конкуренция за энергоресурсы усиливается, а глобальная логистика отрасли в условиях конфликта на Ближнем Востоке будет постепенно перестраиваться в пользу наиболее перспективных рынков. При этом президент подчеркнул временный характер высоких цен на сырье, отметив, что российские компании должны использовать текущую конъюнктуру для снижения долговой нагрузки и укрепления финансовой устойчивости.

Россия сохраняет статус надежного поставщика энергоресурсов.

«Подчеркну, Россия выступает, еще раз скажу об этом, надежным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», — высказался Путин.

При этом глава государства напомнил, что с 25 апреля страны Европейского союза планируют ввести дополнительные ограничения на закупки российских углеводородов, включая полный запрет на поставки сжиженного природного газа с 2027 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за снятие санкций с российского энергетического сектора. Его позицию поддержал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
