Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Неприязнь к празднику — маркер того, как мы относимся к собственной жизни.

Почему после 30 лет бесит день рождения

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отказ от празднования дня рождения после 30 лет связан с депрессией

Психотерапевт Екатерина Макарова в беседе с Газетой.ру разобрала феномен взрослого дня рождения. Оказывается, желание спрятаться от поздравлений и торта возникает неслучайно — это сигнал внутреннего конфликта.

После 30 лет отношение к празднику меняется: исчезает беззаботность, на первый план выходят вопросы «чего я добился» и «соответствую ли ожиданиям». Причем эти ожидания часто вообще нам не принадлежат — они достались в наследство от детских представлений о том, «каким нужно быть к сорока». А жизнь за это время ушла вперед, а внутренние ориентиры — нет.

Эксперт советует не сравнивать себя с мамиными подругами или отретушированными блогерами. Единственный допустимый вариант — сверка с собой в прошлом.

День рождения во взрослом возрасте превращается в «точку сверки»: туда ли я иду, нравятся ли мне мои цели, удалось ли насладиться прожитым годом. Если такой аудит вызывает тревогу и желание забиться в нору — возможно, человек просто ментально истощен. Но если сама мысль о внимании к себе повышает тревожность, это может быть симптомом депрессии.

Бывает и так, что разочаровывает не дата, а формат. Люди ждут чуда, но молчат о своих желаниях, а потом обижаются на не те подарки. Макарова призывает заранее прислушиваться к себе и не бояться менять ритуалы: кому-то нужна вечеринка, а кому-то — уединенная прогулка.

Особенно тяжело праздник переживают те, кто все время живет «потом». Они не наслаждаются настоящим, а потом хотят вернуться в юность и догулять.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
Москва не ждет, пока захлопнут дверь: Путин предложил Европе уйти самим
4:50
В Москве ожидается до семи градусов тепла 10 марта
4:27
Трамп допустил «недружественный захват» Кубы
4:02
Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения
3:40
«Может и не придется вводить»: Трамп объявил о частичной отмене нефтяных санкций
3:20
Красиво, но жить нельзя: почти все трендовые вещи — маркетинговая уловка

Сейчас читают

В Подмосковье четвертые сутки ищут троих пропавших детей
Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить