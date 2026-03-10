Мирошник: в переговорах по Украине возможен прогресс из-за Ближнего Востока

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 23 0

Ситуация вокруг Ирана беспокоит спонсоров киевского режима.

В МИД РФ: ситуация на Ближнем Востоке скажется на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Происходящее на Ближнем Востоке может повлиять на переговоры по Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«То, что происходит на Ближнем Востоке, — это и военное влияние, это и содержание Украины, это и финансовые возможности, это цены на нефтепродукты и реальное положение экономики в той же Европе, которая сегодня является спонсором и хозяином украинского режима», — сказал дипломат.

Он отметил, что все эти факторы сильно беспокоят стороны, которые участвуют в переговорном процессе. Мирошник уверен: если война продолжится, то ситуация в отношении урегулирования конфликта на Украине неизбежно изменится. Возможно, появятся новые условия для достижения мира.

При этом дипломат напомнил, что Россия сохраняет прежнюю позицию и продолжает действовать в соответствии с заявлениями, которые уже не раз были озвучены на встречах с киевскими властями.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел первый за три месяца телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Основное внимание лидеры государств уделили ситуации вокруг Ирана, а также Украине. Беседа, как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, получилась конструктивной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:32
«Врет он!» — украинская бабушка помогла российским военным разоблачить диверсанта ВСУ
8:28
Не лидеры, а вассалы: вице-премьер Испании раскритиковала Мерца за потакание США
8:20
Придется потерпеть: когда потеплеет в регионах России
8:18
Мирошник: в переговорах по Украине возможен прогресс из-за Ближнего Востока
8:10
Поиски троих пропавших детей в Звенигороде: что известно к этому часу
8:00
Криминал или несчастный случай? Опытный турист оценил версию убийства Усольцевых

Сейчас читают

«Железный купол» пробит: новые удары по Израилю и базам США
Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения
«Град» накрыл укрытие ВСУ под Ореховом. Лучшее видео из зоны СВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить