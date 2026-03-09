Путин и Трамп провели первый за три месяца телефонный разговор

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа состоялась вечером 9 марта.

«Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки», — сказал Ушаков.

По его словам, основное внимание уделили ситуации вокруг Ирана и переговорам по украинскому урегулированию. Разговор продлился около часа и носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Ушаков отметил, что лидеры не созванивались с декабря 2025 года.

Ранее, 7 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Путиным попросил Россию о поддержке на международной арене на фоне атак США и Израиля и поблагодарил за неравнодушие к событиям на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание, посвященное ситуации на мировом рынке нефти и газа. В ходе встречи глава государства связал резкий скачок цен на энергоресурсы с действиями США и Израиля в отношении Ирана.

По словам российского лидера, Москва неоднократно предупреждала о возможных последствиях, к которым могут привести попытки дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. Нынешняя ситуация на рынке стала подтверждением этих рисков.

