«Лица не видно — штраф отменят»: когда можно оспорить наказание за нарушение ПДД с камеры

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

В интернете можно найти кучу советов, как автомобилистам обжаловать постановление. Но все ли они работают на самом деле?

Когда водители могут оспорить штраф с камеры

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Юрист Русяев: при фиксации нарушений ПДД ответственность несет владелец авто

При автоматической фиксации нарушений ПДД ответственность несет вовсе не водитель транспортного средства, а владелец машины. Поэтому тезис «лица не видно — значит штраф незаконен» абсолютно неверен. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.

«По делам о нарушениях, зафиксированных камерами, к ответственности привлекают собственника транспортного средства, а не того, чье лицо попало или не попало в кадр», — сказал эксперт.

В подобных делах, с юридической точки зрения, намного важнее другое — можно ли по материалам дела установить сам факт нарушения и связать его с конкретным автомобилем.

Как отметил Русяев, шанс обжаловать наказание с камеры реально. Однако для этого должны быть веские основания. В их числе сомнения насчет идентификации машины. Например, если на фото невозможно четко прочитать госномер транспортного средства или данные на снимке расходятся с постановлением — по марке, цвету или месту и времени нарушения, то можно попытаться обжаловать штраф.

Ранее юрист объяснил, как оспорить штраф за неправильную парковку. По словам специалиста, водитель вправе подать жалобу в течение десяти суток с момента получения постановления. Это можно сделать в том случае, если дорожные знаки и разметка были полностью скрыты снегом.

