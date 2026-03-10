Экс-замминистра обороны России Цаликова отправили под домашний арест по состоянию здоровья

Его задержали в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества.

Руслан Цаликов арестован

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Экс-замминистра обороны Цаликова отправили под домашний арест из-за здоровья

Басманный суд Москвы отправил бывшего заместителя главы Минобороны России Руслана Цаликова под домашний арест по состоянию здоровья. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Такая мера пресечения избрана из-за наличия у обвиняемого медицинских противопоказаний, которые препятствуют содержанию под стражей.

5 марта против Цаликова было заведено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Сформированная арестованным группа в период с 2017 по 2024 год занималась хищением бюджетных средств, отмыванием денег, а также брала взятки. Всего Цаликову вменили свыше 15 преступных эпизодов.

Своей должности он лишился в июне 2024 года указом президента РФ Владимира Путина. Его место в том же месяце занял Леонид Горнин, трудившийся до этого в министерстве финансов страны.


