Удары веслом: мужчина заставлял детей есть мусор и смотреть на убийства животных

People: мужчина заставлял детей есть мусор и смотреть на убийства животных

В американском штате Южная Каролина 73-летний пастор и его 71-летняя жена заставляли приемных детей есть мусор и спать в баках. Об этом сообщает People.

Что произошло

По данным следствия, пара усыновила нескольких детей в 1980-х годах. Практически сразу супруги стали издеваться над ними.

Согласно данным следствия, мужчина застрелил семейную собаку на глазах у ребенка. Затем он принудил мальчика закопать труп в неглубокой могиле.

Дочь, по версии обвинения, мужчина заставил смотреть на то, как он переезжает котенка автомобилем. После чего, добил животное выстрелом в голову.

Помимо жестокости к животным, пастор обвиняется в том, что заставлял детей рыться в мусорных баках в поисках еды и есть гнилые объедки. Одного из детей он запер в мусорном контейнере на три дня, заставив питаться отбросами.

Согласно обвинительным документам, мужчина избивал детей. Однажды он 50 раз ударил обнаженного ребенка веслом, а также хлестал другого ремнем до потери сознания.

Ему также предъявлены обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками.

Позиция обвинения и защиты

Жена злоумышленника обвиняется в том, что знала о происходящем, но не вмешивалась и не сообщала властям.

Прокуратура считает, что супруги использовали католичество для манипуляции жертвами.

«Это дело по сути об использовании религии как оружия для оправдания жестокого обращения с детьми. Эти жертвы были маленькими детьми в приемных семьях. Им некуда было идти. Эти садистские акты насилия, оправданные религией, против одних из самых уязвимых членов нашего общества — я не знаю ситуации, когда кто-то мог бы представлять более очевидную опасность для общества», — заявил прокурор.

Адвокат супруги пастора, в свою очередь, настаивает, что «дело не такое, каким его представляет обвинение».

Арест и суд

Супруги были арестованы в мае 2025 года. Их задержали недалеко от ресторана.

Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Ему предъявлены обвинения по 73 пунктам, включая сексуальное насилие над несовершеннолетними, нападение при отягчающих обстоятельствах и создание угрозы для детей.

Женщине грозит не менее десяти обвинений в создании угрозы для детей. Судья установил для нее залог в размере 120 тысяч долларов и запретил контактировать с жертвами, лицами младше 18 лет и мужем.

Расследование продолжается.

