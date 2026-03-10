Беспилотник упал в жилом районе недалеко от Эр-Рияда

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 15 0

Строениям был нанесен ущерб.

Беспилотник упал рядом с Эр-Риядом в Саудовской Аравии

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Саудовской Аравии недалеко от Эр-Рияда на жилой район упал беспилотник. Об этом заявляет управление гражданской обороны королевства в соцсетях.

«Беспилотник упал на жилой район в административном округе аз-Зульфи, причинив незначительный материальный ущерб, обошлось без жертв», — отметили в управлении.

Как отмечает министерство обороны Саудовской Аравии, ночью над Восточной провинцией были сбиты еще два дрона.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США при поддержке Израиля 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства. Официальное подтверждение смерти лидера прозвучало утром 1 марта, после чего власти объявили сорокадневный траур.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники повредили главный корпус посольства США в Эр-Рияде. Удар пришелся по главному офисному корпусу дипмиссии в столице Саудовской Аравии и привел к повреждению кровли. Атаку с применением нескольких дронов, предположительно, осуществила иранская сторона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:33
Беспилотник упал в жилом районе недалеко от Эр-Рияда
11:32
Магнитные бури будут мучить россиян весь март
11:19
Экс-замминистра обороны России Цаликова отправили под домашний арест по состоянию здоровья
11:06
НАТО разместило зенитно-ракетные комплексы Patriot на юго-востоке Турции
11:01
В школе Зеленограда произошло массовое отравление
10:53
Токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения
«Град» накрыл укрытие ВСУ под Ореховом. Лучшее видео из зоны СВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить