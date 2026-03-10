Беспилотник упал в жилом районе недалеко от Эр-Рияда

В Саудовской Аравии недалеко от Эр-Рияда на жилой район упал беспилотник. Об этом заявляет управление гражданской обороны королевства в соцсетях.

«Беспилотник упал на жилой район в административном округе аз-Зульфи, причинив незначительный материальный ущерб, обошлось без жертв», — отметили в управлении.

Как отмечает министерство обороны Саудовской Аравии, ночью над Восточной провинцией были сбиты еще два дрона.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США при поддержке Израиля 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства. Официальное подтверждение смерти лидера прозвучало утром 1 марта, после чего власти объявили сорокадневный траур.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспилотники повредили главный корпус посольства США в Эр-Рияде. Удар пришелся по главному офисному корпусу дипмиссии в столице Саудовской Аравии и привел к повреждению кровли. Атаку с применением нескольких дронов, предположительно, осуществила иранская сторона.

