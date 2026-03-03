Беспилотники повредили главный корпус посольства США в Эр-Рияде

WP: дроны повредили посольство США в Эр-Рияде, обрушилась часть крыши

В одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии частично обрушилась крыша после атаки беспилотников. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на предупреждение, распространенное среди сотрудников Госдепартамента.

По данным газеты, удар пришелся по главному офисному корпусу дипмиссии в Эр-Рияде и привел к повреждению кровли. В сообщении отмечается, что атаку с применением нескольких дронов, предположительно, осуществила иранская сторона.

Ранее Госдепартамент сообщал о приостановке работы посольства. Саудовские власти также заявляли о попадании беспилотников и материальном ущербе, без данных о пострадавших.

Эскалация на Ближнем Востоке

Обстановка вокруг Ирана резко обострилась после того, как США при поддержке Израиля объявили о запуске крупной военной операции. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.

В Тегеране заявили, что среди погибших — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства. Официальное подтверждение смерти лидера прозвучало утром 1 марта, после чего власти объявили сорокадневный траур.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Иранская сторона сообщила, что впервые применила в боевых условиях гиперзвуковые ракеты «Фаттах». По заявленным характеристикам, такие системы способны развивать скорость до 15 Махов и предназначены для преодоления современных комплексов противоракетной обороны.

В Пентагоне отметили, что с начала операции американские силы поразили уже свыше 1000 целей на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что кампания развивается быстрее намеченного графика, а в Вашингтоне допускали сценарий ликвидации иранского руководства в течение двух–трех недель.

