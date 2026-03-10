Нет аналогов в мире: НАК в России отмечает 20 лет со дня создания

Сегодня исполняется 20 лет с момента создания Национального антитеррористического комитета (НАК)— одного из важнейших ведомств, которое отвечает за безопасность в России. Конец 1990-х и начало нулевых стало непростым временем для страны. Координация работы силовых структур в таких условиях была необходимостью. Вызовы сегодняшнего дня это лишь подтверждают. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин продолжит.

Терроризм давно стал инструментом геополитической борьбы против России. А ужасная трагедия в Беслане, где от рук боевиков погибли 334 человека, большинство из них дети, стала последней каплей.

Это был наш исторический Рубикон. Именно тогда президент России Владимир Путин, выступив с сильной и эмоциональной речью перед народом, решил создать Национальный антитеррористический комитет: триединую систему, которая объединила борьбу, профилактику и ликвидацию последствий терроризма в стране.

«Говорить трудно и горько. Сегодня мы должны быть вместе и только так победим врага», — сказал тогда президент.

И вскоре террористическое подполье Северного Кавказа было уничтожено. Но спустя десятилетия на его место пришел терроризм киевский при кураторстве западных спецслужб.

Атака на Крымский мост в 2022 году, где расследование вскрыло целую диверсионно-террористическую сеть. По горячим следам задержана исполнительница теракта с убийством блогера Владлена Татарского в 2023-м. НАК действовал вместе с МВД.

«Проводится работа по перекрытию каналов финансирования терроризма и пресечению деятельности законспирированных ячеек. Общими усилиями выявлена и запрещена деятельность более 70 тысяч террористических организаций», — сообщил заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

Пресекли попытки проникновения украинских ДРГ вглубь страны, в частности в Брянскую область в 2025 году, когда боевики планировали теракты на транспортной инфраструктуре. Бойцы НАК уничтожали диверсантов прямо на подходе и брали оставшихся в живых.

«С 2006 года в сотни раз снизилось число совершенных сторонниками террористических организаций терактов. Всего за указанный период на территории Российской Федерации пресечено более одной тысячи терактов», — отметил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

Вообще в зоне ответственности НАК — более 30 тысяч объектов промышленности и критической инфраструктуры.

«За это время было изъято более 25 тонн взрывчатых веществ и более 5000 самодельных взрывных устройств», — отметил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

«За два десятилетия НАК вывел на более высокий уровень защиту граждан и государства от одной из самых страшных угроз современности», — подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

То, чего не было до 2006 года — скоординированность всех структур — позволило создать принципиально новую, не имеющую аналогов в мире, систему противодействия терроризму. Поэтому сегодня, как, впрочем, и 20 лет спустя, постулат НАК остается неизменным: наша сила в единстве.

* — националистический батальон «Азов» внесен в перечень террористических и экстремистских организаций.

** — Дарья Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов.