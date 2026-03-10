Правил нет: бывшая сотрудница суперъяхт раскрыла темную сторону роскошных круизов

Mirror: пассажиры на суперъяхтах домогаются сотрудниц

Поездки на суперъяхтах принято ассоциировать с гламуром и беззаботной роскошью. Но у этой индустрии есть и темные стороны, о которых не принято говорить. Одна из бывших сотрудниц яхты решила приоткрыть завесу тайны в беседе с Mirror.

Они оставляют настоящую жизнь на берегу

Райсса Беллини, 37-летняя женщина, проработавшая на суперъяхтах пять лет, рассказала о развратном поведении богатых клиентов.

Во время поездок на вечеринки на Ибицу и в Грецию с успешными бизнесменами она столкнулась с домогательствами.

«В море некоторые мужчины считают, что правила не для них. Они как будто оставляют свою настоящую жизнь на берегу. Обручальное кольцо вдруг становится просто украшением», — поделилась Райсса.

Когда шампанское льется рекой, а все вокруг находятся в непосредственной близости друг от друга, профессиональные границы начинают стираться.

Главная опасность, по словам женщины, в том, что в открытом море персонал оказывается в ловушке.

«Когда ты посреди океана, тебе некуда идти. Ты не можешь просто взять и уйти. Ты на их корабле. Это меняет ситуацию», — объяснила она.

Двойная жизнь миллиардеров

Райсса описала типичный портрет клиента, который на публике выглядит респектабельно, но за закрытыми дверями позволяет себе лишнее.

«На публике они серьезны и обходительны. Они семейные люди. Но за пределами офиса некоторые испытывали удачу… Внезапно они появлялись внизу, где я работала. Делали мне комплименты. Стояли слишком близко. Испытывали меня на прочность», — вспоминает бывшая сотрудница.

По ее словам, не все отдыхающие вели себя подобным образом, но некоторые определенно пытались извлечь выгоду из своего положения.

«Немногие из них были настоящими джентльменами. Но те, кто любил внимание? Море делало их смелее. Оно придает некоторым мужчинам уверенность, которой им не хватает на суше», — добавила Райсса.

Цена роскоши

Девушка призналась, что ей приходилось профессионально пресекать любые заигрывания, но временами ей было крайне неловко. К счастью, она больше не сталкивается с этой проблемой. Райсса отказалась от жизни на яхте и создала собственный бренд.

Прежняя работа, по ее словам, закалила характер и многому научила, но она с нетерпением ждет новой главы. Опыт, полученный на суперъяхтах, дал ей уникальное понимание мира богатых и знаменитых.

«Я узнала, как на самом деле работает власть. И я узнала, что деньги не меняют человека. Они просто снимают с него фильтр», — подытожила Райсса Беллини.

