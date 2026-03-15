Космические зеркала: ученые планируют освещать Землю по ночам

Daily Mail: ученые могут создать космические зеркала и освещать землю по ночам

Калифорнийская компания Reflect Orbital планирует запустить в космическое пространство около 50 тысяч специальных зеркал для обеспечения планеты солнечным светом по запросу. Об этом сообщает Daily Mail.

Первый прототип устройства размером более 18 метров может отправиться на орбиту уже грядущим летом после получения всех необходимых разрешений от Федеральной комиссии по связи США. Ожидается, что аппарат будет находиться на высоте около 640 километров, откуда он сможет направлять световой луч на участок земной поверхности диаметром почти пять километров.

По словам представителей стартапа, для наблюдателя с Земли это будет выглядеть как яркая точка, сопоставимая по светимости с полной луной. Основная цель проекта заключается в поддержке индустрии возобновляемой энергетики, так как подобные отражатели позволят солнечным электростанциям генерировать ток даже в ночное время суток.

«Мы стремимся создать систему, способную полностью заменить ископаемое топливо и обеспечить питанием практически все объекты», — подчеркнул амбициозность задачи генеральный директор организации Бен Новак.

График реализации проекта предполагает запуск еще двух тестовых аппаратов к концу 2027 года, а к 2028 году группировка должна насчитывать уже тысячу спутников. В дальнейшем компания рассчитывает довести число зеркал до пяти тысяч к 2030 году и достичь финальной отметки в 50 тысяч единиц к 2035 году.

Стоимость услуги для потенциальных заказчиков, по предварительным оценкам, составит около пяти тысяч долларов за один час дополнительного освещения. Помимо энергетики, технологию предлагают использовать для подсветки зон стихийных бедствий и проведения поисково-спасательных операций в темное время.

Несмотря на технологические перспективы, научное сообщество выражает серьезную озабоченность возможными последствиями реализации данного плана. Критики указывают на риски нарушения циркадных ритмов у людей и животных, что может привести к сбоям в циклах размножения и миграции представителей дикой природы.

Исследователи из Северо-Западного университета предупреждают, что вмешательство в естественную смену дня и ночи грозит катастрофой для экосистем. Кроме того, астрономы опасаются, что тотальная засветка неба сделает невозможной работу наземных обсерваторий.

Представители движения DarkSky акцентируют внимание на том, что искусственное освещение такого масштаба станет беспрецедентным источником светового загрязнения. Примечательно, что идея не нова: еще в 1993 году в рамках российского эксперимента «Знамя» на орбите развертывали зеркало, отражавшее свет в сторону Сибири, однако современные планы американского стартапа значительно превосходят те опыты по уровню воздействия на окружающую среду.

