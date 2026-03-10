Такие сделки чреваты: политолог сомневается, что США смогут подчинить себе Кубу

Профессор МГИМО Мартынов: Трамп не сможет установить «свой» режим на Кубе

США не смогут реализовать планы по установлению «своего» режима на Кубе. Об этом заявил профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе с НСН.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе недружественным захватом. При этом он допустил, что захват может быть и «дружественным».

«Трамп имеет в виду переход Кубы на проамериканские позиции, но сделки с Америкой для Кубы всегда были чреваты. Кубинцы знают о повадках Соединенных Штатов: им совсем не хочется возвращаться к первой половине XX века... Может, кубинцы и не живут богато, но у них есть чувство собственного достоинства», — отметил Мартынов.

Эксперт также подчеркнул, что прямая интервенция США на остров не увенчается успехом, несмотря на возможное наличие «пятой колонны».

«У кубинцев сильные спецслужбы, имеется своя сеть осведомителей в Соединенных Штатах, в той же Флориде», — пояснил профессор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп уверен, что Куба вскоре окажется во власти Соединенных Штатов.

