Такие сделки чреваты: политолог сомневается, что США смогут подчинить себе Кубу

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 20 0

Страна не согласится снова стать «сахарницей, табакеркой и публичным домом для американцев».

Такие сделки чреваты: политолог сомневается, что США смогут подчинить себе Кубу

Фото: www.globallookpress.com/Norbert Probst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Профессор МГИМО Мартынов: Трамп не сможет установить «свой» режим на Кубе

США не смогут реализовать планы по установлению «своего» режима на Кубе. Об этом заявил профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе с НСН.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе недружественным захватом. При этом он допустил, что захват может быть и «дружественным».

«Трамп имеет в виду переход Кубы на проамериканские позиции, но сделки с Америкой для Кубы всегда были чреваты. Кубинцы знают о повадках Соединенных Штатов: им совсем не хочется возвращаться к первой половине XX века... Может, кубинцы и не живут богато, но у них есть чувство собственного достоинства», — отметил Мартынов.

Эксперт также подчеркнул, что прямая интервенция США на остров не увенчается успехом, несмотря на возможное наличие «пятой колонны».

«У кубинцев сильные спецслужбы, имеется своя сеть осведомителей в Соединенных Штатах, в той же Флориде», — пояснил профессор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп уверен, что Куба вскоре окажется во власти Соединенных Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:31
Токсичный актив: как особняк педофила превратился в проклятие для наследников
19:24
Собянин: 12 тысяч московских школьников обучаются в инженерных классах
19:04
По Брянску нанесен ракетный удар — есть погибшие и раненые
19:03
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
18:50
Правил нет: бывшая сотрудница суперъяхт раскрыла темную сторону роскошных круизов
18:48
Такие сделки чреваты: политолог сомневается, что США смогут подчинить себе Кубу

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Больничный по-новому: что изменилось в правилах оформления в 2026 году
Цветы повсюду: прошло 40 дней с убийства девятилетнего Паши в Петербурге
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить