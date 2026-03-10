Генетическая диверсия: гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

Он оказался носителем серьезного генетического заболевания и, возможно, передал его своим многочисленным потомкам.

Зачем гинеколог тайно стал отцом минимум 16 детей

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

В Нидерландах гинеколог тайно оплодотворил минимум 16 женщин

В Нидерландах гинеколог из города Арнем скрытно стал биологическим отцом как минимум 16 детей, используя собственный биоматериал для процедур искусственного оплодотворения в 1970–1980-х годах. Этот вывод следует из отчета медицинского учреждения Rijnstate.

Согласно результатам независимого расследования, бывший сотрудник больницы Шмауцигер подменял донорскую сперму своей собственной без согласия и ведома будущих родителей. Масштаб манипуляций удалось установить только недавно, когда медик согласился пройти ДНК-тестирование.

В опубликованном документе медучреждения подчеркивается, что действия гинеколога грубо нарушили существовавшие на тот момент этические нормы и профессиональные кодексы поведения, хотя специализированное законодательство в сфере репродуктивных технологий появилось в стране лишь в 1990-х годах.

Ситуация осложняется тем, что экс-врач оказался носителем серьезного генетического заболевания, которое могло передаться его многочисленным потомкам.

Руководство клиники Rijnstate официально обратилось к гражданам, чье зачатие проходило в указанный период в стенах этой больницы, с призывом сдать генетический материал в экспертный центр Fiom для проверки родства.

На текущий момент официально подтверждено наличие 16 детей, однако эксперты не исключают, что их реальное количество может оказаться значительно выше по мере продолжения проверок.

