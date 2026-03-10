Коварная месть: женщина проколола презервативы подруги и избежала последствий

ABC News: женщина проколола презервативы подруги и избежала последствий

В Австралии суд присяжных вынес оправдательный приговор 24-летней женщине, которая намеренно повреждала средства контрацепции своей соседки. Об этом сообщает ABC News.

Подсудимая Скай Палацезе Эдвардс обвинялась в умышленном причинении вреда здоровью, однако стороне обвинения не удалось убедить юристов в наличии прямой связи между ее действиями и последовавшими медицинскими осложнениями у потерпевшей.

Раздор между подругами начался еще в июле 2022 года. Эдвардс, испытывая острую ревность к новому кавалеру своей приятельницы, решила вмешаться в их интимную жизнь. Во время допросов она созналась, что использовала обычную швейную иглу, чтобы проткнуть несколько презервативов в спальне соседки.

По ее словам, это был импульсивный поступок, направленный на уничтожение символов былой дружбы. В тот же вечер она якобы избавилась от части продырявленных изделий, выбросив их вместе с фотографиями и открытками. Однако спустя несколько месяцев пострадавшая узнала о своей беременности, которая позже закончилась выкидышем и тяжелыми физическими болями.

Раскрыть правду помогла неосторожная переписка Эдвардс с ее бывшим молодым человеком.

«Я продырявила половину их презервативов. Надо же как-то использовать тесты на беременность», — цитирует издание сообщение обвиняемой.

После прочтения этих слов потерпевшая нашла в вещах упаковку с поврежденным изделием и обратилась в полицию. Несмотря на признательные показания о самом факте порчи имущества, адвокаты Эдвардс настаивали, что беременность могла наступить естественным путем, а не из-за действий их подзащитной. Присяжные согласились, что доказательств причинно-следственной связи недостаточно для обвинительного вердикта.

