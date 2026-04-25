«Я нужен России»: 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского

Основателю ЛДПР Жириновскому 25 апреля 2026 года исполнилось бы 80 лет

Сегодня исполнилось бы 80 лет основателю и бессменному лидеру ЛДПР, депутату всех восьми созывов Государственной Думы России Владимиру Жириновскому. О жизни и карьере политика читайте в материале 5-tv.ru.

Юность и образование

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате в многодетной семье, где уже росло пятеро детей.

В 1970 году он с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (позже — Институт стран Азии и Африки) при МГУ по специальности «Турция и турецкий язык». Параллельно с этим Жириновский проходил обучение в Университете марксизма-ленинизма. Кроме того, он получил юридическое образование, окончив вечернее отделение юрфака МГУ, а в 1998 году стал доктором философских наук.

Путь к политической трибуне

После службы в армии в Тбилиси и работы в Советском комитете защиты мира, а также в деканате Высшей школы профсоюзного движения и Иностранной юридической коллегии Минюста СССР, Жириновский занял позицию юрисконсульта в издательстве «Мир». Однако кабинетная работа не могла удовлетворить его амбиции, и в конце 1989 года он принял участие в создании Либерально-демократической партии Советского Союза, а в 1990 году стал ее бессменным председателем.

С этого момента и началась его политическая карьера. Интересно, что Жириновский шесть раз баллотировался в президенты, установив рекорд в России.

С 1993 года и до последнего дня жизни он был депутатом Государственной Думы. С 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера, в 1993–1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.

Личная жизнь

Жириновский был женат на вирусологе, кандидате биологических наук Галине Лебедевой, с которой воспитал сына Игоря Лебедева.

Наследник, кстати, даже пошел по стопам известного отца и занимал должность вице-спикера Госдумы.

У Жириновского также есть внебрачные дети — дочь Анастасия и сын Олег.

Прощание с легендой

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года от тяжелой коронавирусной инфекции. Ему было 75 лет. Однако он оставил большое наследие — более 500 книг и публикаций.

Жириновский имел звание полковника в отставке и был заслуженным юристом России. Он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденами Почета и Александра Невского, а также орденом Русской православной церкви князя Даниила Московского I степени.

Путин о Жириновском

Президент России Владимир Путин отзывается о Жириновском как о высокообразованном человеке, который умел грамотно и аргументированно выражать свои мысли. Именно поэтому, по его мнению, многие «предсказания» политика сбывались.

«Я считаю, что здесь нет ничего необычного, потому что все его „предсказания“ были основаны на знании того предмета, о котором он говорил», — отмечает российский лидер.

Когда Жириновский заболел, Владимир Путин звонил ему в больницу, чтобы поддержать. Президент отмечал, что хотя политик находился в тяжелом состоянии, он до последнего момента думал о стране.

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же еще рано уходить. Я ведь еще нужен России», — отметил Путин.

