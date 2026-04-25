Виноваты туристы: почему обезьяны Гибралтара начали массово есть землю

Светлана Стофорандова
Особенно влечет их к почве в сезон отпусков.

Обезьяны Гибралтара начали поедать землю, чтобы защитить желудок от вредной пищи

На Гибралтаре обезьяны начинают массово есть землю. Делают они это, чтобы защитить свой желудок от «диеты», на которую их подсадили туристы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследование ученых Кембриджского университета.

Путешественники на Гибралтаре часто делятся с макаками шоколадными батончиками, чипсами, мороженым и другими сладостями, хотя это крайне вредно для пищеварения обезьян. Такое питание вызывает у них тошноту и диарею.

«У приматов, не относящихся к человеческому роду, после отлучения от груди развивается непереносимость лактозы, поэтому известно, что молочные продукты вызывают проблемы с пищеварением у обезьян, а мороженое пользуется огромной популярностью у туристов Гибралтара и, следовательно, у местных макак», — сказал биолог-антрополог из Кембриджа Сильвен Лемуан.

При этом ученые подчеркивают, что почва действует как «барьер» в пищеварительном тракте. Она выстилает кишечник, предотвращая раздражение и ограничивая всасывание вредных соединений. Кроме того, земля содержит полезные бактерии и минералы, которых не хватает в человеческой еде.

