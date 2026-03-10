По Брянску нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые

По Брянску нанесен ракетный удар. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям.

Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта», — отметил глава региона.

В результате атаки, добавил Богомаз, есть погибшие и раненые.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб от удара дрона ВСУ по Брянской области. Целенаправленный удар был нанесен по поселку Белая Березка Трубчевского района. Также повреждены несколько автомобилей и многоквартирный дом, есть раненые.

