По Брянску нанесен ракетный удар — есть погибшие и раненые

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

ВСУ намеренно ударили по мирным жителям.

Ракетный удар по Брянску 10 марта — подробности, жертвы

Фото: © РИА Новости/Юлия Заболотько

По Брянску нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые

По Брянску нанесен ракетный удар. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«По городу Брянску нанесен ракетный удар. Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям.
Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта», — отметил глава региона.

В результате атаки, добавил Богомаз, есть погибшие и раненые.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб от удара дрона ВСУ по Брянской области. Целенаправленный удар был нанесен по поселку Белая Березка Трубчевского района. Также повреждены несколько автомобилей и многоквартирный дом, есть раненые.

