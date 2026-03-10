Звезда «Реальных пацанов» Селиванов подарил жене на 8 Марта авто за 9 миллионов

Актер Владимир Селиванов подарил жене на 8 Марта автомобиль за 9 миллионов

Актер и музыкант Владимир Селиванов, с некоторых пор активно выступающий под псевдонимом VAVAN, устроил жене, блогеру Александре Калмыковой роскошный сюрприз на Международный женский день. В честь 8 Марта артист подарил избраннице премиальный кроссовер Li Auto L9 стоимостью около девяти миллионов рублей. 5-tv.ru публюкует кадры.

Автомобиль Калмыковой — машина эксклюзивная, Селиванов не просто выбрал модель, но и заказал персональный тюнинг и полностью изменил цвет. Подарок готовил заранее — пришлось немало ждать, пока в детейлинге закончат все работы. По словам Селиванова, реакция жены была бесценной — такого сюрприза она точно не ожидала.

Владимир Селиванов известен широкому российскому зрителю по роли Вована в сериале «Реальные пацаны». Рэпом и хип-хопом артист увлекается с детства, в последние годы он также развивает музыкальную карьеру и даже планирует поставить ее в приоритет актерскому ремеслу.

Некоторые композиции VAVAN стали саундтреками к сериалу «Реальные пацаны», в его дискографии есть совместные песни с вокалистом группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым и актрисой Агатой Муцениеце. Трек «Тишка», записанный совместно с Евгением Трухиным из коллектива Galibri & Mavik, попал в номинацию премии RU.TV как лучшая коллаборация года.

Об отношениях Селиванова и Калмыковой, как и о ее беременности, стало известно в 2023 году. Расставание с прежней супругой Викторией Маркиной сопровождалось скандалом и спорами относительно алиментов на дочь Еву, в которых активно участвовала и Калмыкова. Артист нашел общий язык с детьми блогера от прошлых отношений, у пары есть общий сын Кирилл.

