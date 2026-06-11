В Москве мужчина домогался мальчика в метро

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Речной вокзал» и «Войковская».

В Москве мужчина домогался мальчика в метро

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В Москве задержали мужчину, которого обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетнего мальчика в метро. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России в канале в мессенджере МАКС.

По версии следствия, инцидент произошел не позднее 7 июня в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Речной вокзал» и «Войковская». Как считают правоохранители, обвиняемый совершил противоправные действия в отношении ранее незнакомого ребенка.

После получения информации о случившемся сотрудники СК и полиции оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. В ведомстве сообщили, что мужчине 1969 года рождения уже предъявлено обвинение по статье об иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в Черемушкинский районный суд Москвы с ходатайством о заключении фигуранта под стражу. Кроме того, правоохранительные органы проверяют задержанного на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Любовь Аксенова в 17 лет столкнулась с сексуальным домогательством. Она записала откровенный ролик для благотворительного фонда. Ее слова стали частью цепочки признаний, которые в разные годы делали и другие известные женщины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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