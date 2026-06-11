Валерий Сюткин воссоединится с группой «Браво»

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Алена Куликова
Алена Куликова 26 0

Музыкант напомнил: игра в знаменитом коллективе помогла ему сформировать собственный стиль.

Сюткин: последний концерт мы с «Браво» сыграли 31 год назад

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Заслуженный артист России Валерий Сюткин подтвердил свое возвращение в группу «Браво». Поводом для воссоединения послужило предложение выступить на одном из летних фестивалей, сообщил в интервью 5-tv.ru.

«Последний концерт с „Браво“ мы сыграли 31 год назад. Нам предложили снова выйти вместе на сцену», — рассказал музыкант.

По словам Сюткина, его бывшие коллеги по группе не увидели противоречий в совместном выступлении. В итоге зрители услышат полноценный часовой сет из самых известных песен коллектива. Сейчас команда определяет точный список композиций.

Кроме того, Валерий Сюткин не исключил, что сотрудничество с «Браво» может продолжиться и после фестиваля. Артист подчеркнул, что всегда с готовностью откликался на приглашения группы, никогда не капризничал. Для него это знак уважения к тому периоду — пяти годам работы в коллективе, которые помогли ему сформировать собственный музыкальный стиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участница группы «Стрелки» Светлана «Гера» Бобкина призналась, что не разделяет посыл песен коллектива.

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