«Бурь порыв мятежный»: Захарова строками Пушкина описала просьбу послов Европы

Захарова вспомнила Пушкина после встречи послов евротройки в МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит послов Германии, Франции и Великобритании в российское внешнеполитическое ведомство строкой из стихотворения Александра Пушкина «К*» («Я помню чудное мгновенье…»). Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Как она напомнила, несколько лет назад дипломаты этих же стран отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Захарова написала, что хорошо помнит тот эпизод. По ее словам, сам Лавров не раз говорил о том, что представители этих государств тогда не захотели с ним встречаться.

«Как писал неотменяемый Пушкин: „Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние черты“. И вот, они у порога с просьбой принять», — отметила Захарова.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял послов ФРГ, Франции и Великобритании. Российская сторона изложила им свою оценку политики руководства стран «евротройки» по украинскому кризису. В МИД РФ такую линию назвали деструктивной.

Кроме того, дипломатам разъяснили подход Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона вновь подчеркнула, что считает необходимым устранять первопричины кризиса.

Накануне Сергей Лавров сообщил, что послы сами попросили о встрече с его заместителем. Министр отметил, что в МИД России готовы их выслушать, хотя большого оптимизма от предстоящего разговора не испытывают.

Заявления о необходимости восстановить диалог с Россией все чаще звучат в Европе. Так, глава Евросовета Антониу Кошта говорил, что обсуждает этот вопрос с членами объединения. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, направлял в Москву своего дипломатического советника.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также выступал за возобновление контактов, связывая это с вопросами импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговор с Москвой, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.

Президент России Владимир Путин называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой на роль посредника в возможных переговорах. При этом он подчеркивал, что европейские страны должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.

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