Вдвоем на Бали: Тодоренко раскрыла детали романтических свиданий с Топаловым

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Паре все сложнее находить время только друг для друга, но они все равно стараются сохранять эту традицию.

Как проходят свидания Регины Тодоренко и Влада Топалова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая Регина Тодоренко: даже на работе с мужем проводим свидания

Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла подробности романтических свиданий с мужем, музыкантом Владом Топаловым. Этим она поделилась в беседе с ТВ Mail.

По ее словам, им с супругом все сложнее находить время только друг для друга, но они все равно стараются сохранять эту традицию.

Одним из последних свиданий звездной пары стал поход в ресторан на Бали. Кроме того, супруги проводили время вместе в спортивном зале, в котором Топалов тренировал жену.

«В последний раз ходили в ресторан на Бали, а еще мы ходили в спортивный зал вместе. Муж меня тренировал. Это у нас было такое мини-свидание», — поделилась телеведущая.

Как призналась Тодоренко, очередная возможность побыть вдвоем появилась у нее с супругом во время съемок проекта «Ставка на любовь». Она отметила, что даже работа иногда помогает провести время вместе, несмотря на камеры и плотный график.

«Каждый раз, когда мы снимаем, у нас есть возможность побыть просто вдвоем, даже несмотря на то, что мы в кадре и на работе», — рассказала Регина.

Тодоренко и Топалов состоят в браке с 2018 года. За это время супруги не раз говорили, что стараются поддерживать романтику в отношениях и устраивать свидания, несмотря на семейные заботы. Пара воспитывает троих сыновей: семилетнего Михаила, трехлетнего Мирослава и восьмимесячного Федора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тодоренко потеряла границы разумного, вступая в конфликты с другими звездами.

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