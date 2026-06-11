Минобороны РФ: взятие Охримовки расширило зону безопасности в Харьковской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 13 0

Этот населенный пункт имел стратегическое значение для обороны ВСУ.

ВС РФ расширили зону безопасности в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Установление контроля над населенным пунктом Охримовка позволило расширить полосу безопасности в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны (Минобороны) России.

«Охримовка считалась основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района. Контроль над населенным пунктом существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области», — говорится в сообщении ведомства.

Во время наступления подразделения 126-го мотострелкового полка группировки войск «Север» нанесли точные удары по позициям противника и полностью зачистили небо от вражеских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российским военнослужащим удалось взять под контроль не только Охримовку, но и населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике (ДНР). В Минобороны России отметили, что успех был достигнут благодаря решительным действиям различных группировок. Кроме занятия новых рубежей, российские подразделения также нанесли урон живой силе противника.

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