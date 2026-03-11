Захарова назвала преднамеренной атаку ВСУ по гражданскому населению Брянска

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

В результате очередного ракетного удара по городу погибли шесть человек, еще 37 получили ранения.

Почему Захарова упрекнула ООН после удара ВСУ по Брянску

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Захарова: ООН не может не видеть преднамеренность атак ВСУ по мирному населению

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атакуют гражданские объекты в регионах РФ, из-за чего гибнут мирные жители. Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) об этом осведомлен, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале, комментируя недавний ракетный удар по Брянску.

«Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей», — написала дипломат.

Как отметила Мария Захарова, постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до организации. Однако открытым остается вопрос — неужели в очередной раз генсек Антониу Гуттериш и его представители отмолчатся? Прежде пресс-секретарь МИД РФ неоднократно указывала, что каждый акт агрессии ВСУ против населения — попытка срыва переговорного процесса.

Ракетный удар по Брянску со стороны ВСУ произошел накануне. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. Глава региона назвал атаку «бесчеловечным терактом», в результате которого погибли шесть человек и еще 37 получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают помощь врачи Брянской областной больницы.

Не отмолчался официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. В своем комментарии он подчеркнул, что организация выступает против любых атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Ранее Следственный комитет РФ установил причастность семерых боевиков ВСУ к подрыву моста под Брянском.

