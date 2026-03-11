«Однажды меня ударили по лицу»: актриса Анна Ещенко о проблемах в школе

Актриса Ольга Ещенко рассказала о нападении и ударе по лицу от одноклассника

Актриса Анна Ещенко не сталкивалась с серьезной травлей в школьные годы, но при этом не избежала некоторых травмирующих событий. Одно из таких — удар от одноклассника — она помнит до сих пор. Об этом артистка рассказала на премьере романтического фильма «К себе нежно», в котором сыграла одну из ролей.

«Однажды меня ударили по лицу… Это произошло из-за того, что я отказалась давать списывать мальчику, который был страшным хамом и наглецом и бил других девочек. Но ко мне он никогда не подходил, а тут он меня застал одну врасплох, ну, он меня попросил списать, я отказалась. Он повернулся и дал мне с размаху в нос», — поделилась Ещенко.

По словам актрисы, акт агрессии она переживала тяжело. Обиженной девочке хотелось «вселенской справедливости», она жаждала наказания для напавшего на нее мальчика. Но тот оказался сыном влиятельного человека, и это помогло избежать ответственности за ужасный поступок.

Но и это не все болезненные воспоминания, которые хранит Анна Ещенко. Она рассказала, что в детстве ей не хотелось ходить в школу из-за обзывательств. Подросткам свойственно придумывать друг другу прозвища, но, видимо, одноклассники Анны не знали, насколько обидное выбрали для нее.

«Меня никогда не буллили в школе, как мне кажется. Просто на самом деле такого слова не было в моем детстве. Немножко было: у меня было какое-то ужасно некрасивое прозвище, и я очень напрягалась из-за него. Меня называли Клещом», — сказала артистка.

Фильм «К себе нежно» основан на книге психолога Ольги Примаченко, и он рассказывает, в том числе, о способах прислушаться к своей боли и через «уроки нежности» наладить гармоничную жизнь. Главная героиня фильма Надя — врач, которая в 40 лет поняла, что ничего о себе не знает, и вдруг решилась на перемены. Ей предстоит обрести собственный голос и надежду на новую любовь.

Сценарий к фильму написала Дарья Грацевич при участии Ольги Примаченко, режиссером выступил Иван Китаев. Основные роли исполнили Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин, Владислав Ценев, Анна Ещенко и другие. В прокат картина вышла 5 марта.

