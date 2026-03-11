Танк Т-90М уничтожил пункт дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 230 0

Корректировка огня велась с помощью беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Танк Т-90М уничтожил пункт дислокации ВСУ

Расчет танка Т-90М «Прорыв» 80-го гвардейского танкового полка нанес удар по позициям и временному пункту дислокации украинских формирований. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты цели передали после того, как разведывательный беспилотник обнаружил скопление живой силы и опорные пункты в лесополосах. Танкисты оперативно выдвинулись на огневую позицию и нанесли удар 125-мм осколочно-фугасными снарядами.

Корректировка огня велась в реальном времени. В результате уничтожены укрытия противника и пункт временной дислокации.

Танковые подразделения 90-й дивизии ежедневно поддерживают штурмовые группы группировки «Центр», ведущие наступление на Днепропетровском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

