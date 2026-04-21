Расчеты «Мста-С» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ в Харьковской области

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» продолжают наносить удары по позициям боевиков ВСУ в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Дальнобойность 152-мм орудия позволяет поражать цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Один из расчетов, оперативно выдвинувшись на позицию, нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ сразу после получения координат.

Координация действий ведется через штатные отечественные средства связи по закрытым каналам. Отключение западных терминалов не повлияло на систему управления. Слаженное взаимодействие разведки, беспилотных систем и артиллерии позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки.

Уничтожение пунктов управления БПЛА и стартовых позиций лишает противника возможности вести разведку и наносить удары с воздуха, что существенно снижает его боевой потенциал. Стрельба ведется на дальностях в десятки километров — как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

Применяются осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы, способные наносить максимальный урон фортификационным сооружениям, бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

