Киевский режим убивает мирных жителей: теракт в Брянске, шесть погибших, десятки раненых

Украинские боевики ударили по городу дальнобойными ракетами Storm Shadow

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Удар по Брянску был нанесен ракетами Storm Shadow

Начинаем выпуск с последней информации из Брянска. Там сейчас ликвидируют последствия террористической атаки ВСУ. Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по центру города. Очевидцы говорят, что слышали семь мощных взрывов.

По данным региональных властей, шесть человек погибли. В больницах сейчас 37 пострадавших. Многие — в тяжелом состоянии. На помощь местным врачам направлены бригады из федеральных медицинских центров.

Предварительно, украинские боевики ударили по городу дальнобойными ракетами Storm Shadow. То, что это была целенаправленная атака, уже подтвердил главком ВСУ Сырский. Теракт совершили почти сразу после новости о том, что намеченные на сегодня трехсторонние переговоры России, Украины и США откладываются.

