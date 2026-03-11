Разрушены дома и дороги: кадры последствий ракетного удара ВСУ по Брянску

Рита Цветкова
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия.

Ракетным ударом ВСУ разрушили в Брянске объекты гражданской инфраструктуры

В результате очередной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск многочисленные повреждения получили жилые дома, автомобили, участки дорог и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе магазин и стоматологическая клиника.

Кадры, на которых запечатлены последствия удара украинских боевиков, появились в распоряжении 5-tv.ru: выбитые стекла и двери, спешно прибывающие к району ЧП пожарные подразделения и врачи скорой помощи. Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.

Накануне в Брянске шесть человек погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести после ракетного удара украинских боевиков. Губернатор области Александр Богомаз назвал его «бесчеловечным терактом». Пострадавшие госпитализированы, многие в тяжелом состоянии, им оказывают помощь в Брянской областной больнице. На помощь врачам направлены бригады из федеральных медицинских центров.

По предварительным данным, Киев применил дальнобойные ракеты Storm Shadow. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что это была целенаправленная атака, последовавшая за новостью об отмене трехсторонних переговоров России, Украины и США.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против любых атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала атаку преднамеренной и призвала ООН обратить внимание на теракт.

