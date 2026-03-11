Кожевник раскрыл способ спасти обувь после зимних реагентов

Эксперт объяснил, как правильно ухаживать за разными материалами, чтобы вернуть обуви аккуратный вид после холодного сезона.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кожевник Смолькин: следы реагентов на обуви после зимы можно убрать
Следы на обуви от реагентов и перепадов температуры зимой можно устранить. Важно правильно подобрать способ ухода для каждого материала. Мастер по работе с кожей Андрей Смолькин рассказал в беседе с Life.ru, как восстановить пострадавшую обувь.
Эксперт подчеркнул, что одна из главных ошибок — сушить обувь на батарее. По его словам, это приводит к появлению трещин и деформации.
Смолькин пояснил, что для кожзама сначала необходимо удалить грязь мягкой щеткой и протереть поверхность влажной тканью, а солевые разводы убрать раствором воды с уксусом.
Для натуральной кожи мастер советует использовать похожий способ очистки, а затем наносить небольшое количество натуральных масел, например касторового или оливкового, чтобы вернуть материалу мягкость. Замшу и нубук, по его словам, очищают специальной щеткой после высыхания, а ворс можно восстановить легким воздействием пара. После любой чистки рекомендуется обработать обувь защитным водоотталкивающим средством, которое помогает защитить материал от влаги и реагентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как часто нужно стирать носки и какие модели вредят ногам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?