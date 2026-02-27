Все болезни от носков: как часто их нужно стирать и какие модели вредят ногам

Сколько миллионов бактерий живет на одном носке? Почему без них ходить не стоит? Зачем нужен компрессионный трикотаж? И как выбрать безопасные носки? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Какие болезни можно подхватить из-за носков

Носки довели жителя Китая до больничной койки — мужчина имел привычку проверять свежесть белья при помощи обоняния. Правда, был нюанс — носки он стирал не очень часто. Бактерии и грибок проникли в легкие, и началась тяжелая форма пневмонии.

Аспергиллез — грибковая инфекция, вызванная плесневыми грибами рода Aspergillus. Споры попадают в легкие и прорастают в ткани, что приводит к тяжелым нарушениям дыхательной системы.

Научно доказано — на одном несвежем носке живут более восьми миллионов колоний бактерий, среди которых — стафилококки и криптококки. Патогены начинают плодиться, если вы носите одну и ту же пару больше двух дней, отмечают эксперты. Поэтому менять носки необходимо ежедневно.

Однако навредить вам способны даже абсолютно новые изделия.

«Если, например, носки из не очень качественного синтетического материала, это может препятствовать отведению влаги, пота, и это будет вызывать раздражение, размножение бактерий и, соответственно, тоже высыпание, зуды могут появляться», — поясняет аллерголог-иммунолог Алина Шубина.

Помимо дерматитов некачественные носки могут спровоцировать целый букет заболеваний.

«Можно повредить кровообращение. Это в том случае, если резинка очень узкая. Особенно важно это для тех людей, которые занимаются различными видами спорта», — разъясняет хирург-флеболог Светлана Мелихова.

Чем опасно нарушение тока крови в венах на ногах

«Варикозные вены, то есть те самые набухшие, расширенные вены, они являются резервуаром возможным для появления там тромбов. Представьте себе реку и болото. Вот по реке идет течение, всё хорошо, а в болоте течение замедленное. Всё то же самое в варикозных венах», — уверяет сердечно-сосудистый хирург высшей категории Юрий Чубирко.

Тромбоз — образование кровеносного сгустка, это осложнение варикоза. Если у человека повышенная свертываемость крови, внешнее давление может спровоцировать закупорку сосудов.

Как предотвратить варикоз

В качестве профилактики варикоза эксперты советуют использовать компрессионный трикотаж.

«Обычные носки созданы для того, чтобы сделать подушку между вами и обувью, например. А компрессионный трикотаж — это лечебный трикотаж, функция которого направлена на то, чтобы улучшить качество вашей жизни», — объясняет врач.

Компрессионные носки или чулки равномерно распределяют давление по всей длине и снижают нагрузку на сосуды. Также он позволяет снизить нагрузку на сосуды, выравнивая давление по всей длине ноги.

Но важно главное, правильно их подобрать. Для этого необходимо измерить длину и окружность в трех точках: на лодыжке, под коленом, в широкой части бедра. Чтобы надеть такое белье, понадобится специальное устройство — батлер.

Если компрессионный трикотаж правильно подобран по размеру, надеть его легко. Белье меньшего размера будет доставлять дискомфорт.

Надевать компрессионное белье ежедневно без назначения врача не рекомендуется.

Какие носки не стоит покупать

В повседневной жизни человек зачастую выбирает самые обычные носки, но среди них есть вредители. «Страна советов» составила носочный антирейтинг:

Носки-следки. Сильно жмут из-за большого содержания капрона;

Сильно жмут из-за большого содержания капрона; Носки из синтетики. Способствуют повышенному потоотделению, что создает благоприятную среду для развития грибков и бактерий;

Способствуют повышенному потоотделению, что создает благоприятную среду для развития грибков и бактерий; Носки с узкой резинкой. Сдавливают ногу, нарушая кровообращение, повышая риск появления отеков.

«В повседневной жизни лучше подбирать носки по размеру, то есть чтобы они не были меньше, чем ваша нога», — добавляет флеболог.

Компрессионный трикотаж — лучше иметь в гардеробе, даже если у вас нет варикоза.

«В самолет, либо в машину, либо в автобусе. То есть в тех ситуациях, когда приходится долго сидеть. Вот в этих случаях лучше надевать компрессионный трикотаж», — говорит Чубирко.

Эксперты рекомендуют не экономить на здоровье и выбирать носки из натуральных материалов. Летом это хлопок, бамбук и лен. Зимой — тонкая шерсть и кашемир.

Как правильно ухаживать за носками

А чтобы носки служили дольше — за ними нужно правильно ухаживать. Эксперт в области домоводства на практике помог выяснить, почему даже качественные носки быстро рвутся и теряют внешний вид. Оказалось, главная проблема — неправильная стирка.

«Мы всегда должны смотреть на те рекомендации, которые дает нам производитель. Первое, это какой температурный режим, ручная или авто стирка, можно ли пользоваться отбеливающими средствами и мы всегда разделяем на категории: спортивные, хлопковые, цветные, белые», — рассказывает эксперт в области домоводства Наталья Иванова.

Носки так часто рвутся в области большого пальца, потому что их неправильно сушат — кладут на батарею или в сушильную машину. От высокой температуры ткань дает усадку.

«Носки 45 размера могут превратиться в носки на маленькую детскую ножку», — указывает знаток.

Хороший ли подарок носки на 23 февраля

Носки — самый востребованный элемент одежды. Ежедневно России продаются миллионы пар. А в преддверии Дня Защитника Отечества продажи бьют все рекорды.

«Страна советов» отправила корреспондента узнать — радует ли виновников праздника такой знак внимания?

Большой радости от такого подарка мужчины не изъявили, возможно потому, что он недолговечен.