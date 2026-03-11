Россиянам объяснили, как сохранить силу мышц с возрастом

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Специалист рассказал, какое простое действие перед тренировкой помогает снизить риск травм и поддерживать физическую форму на долгие годы.

Как предотвратить потерю силы с возрастом

Фото: 5-tv.ru

Ученый Гедиев: разминка перед тренировкой поможет сохранить мышцы к старости

Короткая разминка перед физической нагрузкой помогает предотвратить возрастное снижение силы и выносливости. По словам ассистента кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Таулана Гедиева, подготовка длительностью около 10-15 минут делает тренировки безопаснее и эффективнее. Об этом специалист рассказал в комментарии порталу Газета.ру.

Как пояснил врач, если человек приступает к упражнениям без предварительного разогрева, мышцы и связки остаются менее эластичными, а контроль движений ухудшается. Разминка постепенно повышает температуру тканей, улучшает координацию и активирует стабилизирующие мышцы.

Гедиев уточнил, что сначала полезно выполнить легкую ходьбу или бег, затем добавить динамические движения в суставах и мягкую растяжку, а завершить подготовку упражнениями, похожими на будущую тренировку.

Специалист подчеркнул, что регулярные занятия без резких перегрузок позволяют дольше сохранять мышечную массу, подвижность суставов и координацию. Такой подход помогает замедлить естественное возрастное снижение физической силы. По словам врача, ключевую роль играет системность: постепенное увеличение нагрузки, внимательное отношение к возможностям организма и обязательная разминка перед тренировками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как простые упражнения на кресле и диване подтянут тело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

