Мошенники начали продавать возможность парковаться в чужих дворах

Мошенники нашли способ обогатиться за счет жителей столичных многоэтажек. В Москве вскрыли схему, при помощи которой аферисты превращали закрытые дворы в нелегальные парковки.

На онлайн-площадках злоумышленники публиковали объявления о сдаче в аренду машиномест по всему городу. А по факту продавали за десятки тысяч рублей возможность нелегально припарковаться в чужом дворе.

Для этого они скрытно устанавливали на шлагбаумы специальные блоки и получали полный доступ к управлению.

«В этой коробочке находится плата, в которую установлена сим-карта. При помощи этой сим-карты и платы, которая подключена к устройству управления шлагбаумом, любой человек, который знает телефон этой сим-карты может спокойно подъезжать, набирать его и открывать, минуя нас», — рассказал Георгий Юкляевских, местный житель.

После раскрытия аферы неизвестные вырвали провода и повредили систему шлагбаума. Заявление в полицию написано, но виновных пока не нашли.

