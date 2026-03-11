Техническая проверка: в Петербурге развели мосты на Неве

Всего перед стартом навигации будет проведено около 60 технологических разводок.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге развели мосты на Неве

Этой ночью стартовала разводка мостов в городе на Неве. Пока техническая… Официально навигация начнется только через месяц.

Тем не менее специалисты проверили работу всех систем на мосту Александра Невского. А следующей ночью таким же образом поступят, пожалуй, с самой известной водной переправой города — Дворцовым мостом.

Всего же перед стартом навигации будет проведено около 60 технологических разводок.

