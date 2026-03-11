Энергетический шок: в Европе новый кризис в промышленной сфере

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 18 0

Химические комбинаты в Германии на грани банкротства из-за отсутствия топлива.

Из-за чего в Европе энергетический кризис

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

EADaily: В Европе наметился новый кризис в промышленной сфере

В Европе — в частности, в Германии — наметился серьезный кризис в химической промышленности. О его причинах, признаках и последствиях пишет EADaily.

Главным «звоночком» кризиса стало сообщение компании Domo Chemicals о фактическом банкротстве: у предприятия закончились средства на переработку бензола и производство нейлона. Бесконтрольная остановка производства приведет к утечке токсичных химикатов, отметили эксперты Bloomberg.

Проблемы у химического концерна появились из-за санкций Берлина, введенных после начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году. Когда правительство ФРГ отказалось покупать российские энергоносители, стоимость ресурсов повысилась, как и цена на углеродные квоты в Евросоюзе.

Эскалация войны на Ближнем Востоке может усугубить ситуацию еще больше. Если скорость роста цен на энергоносители останется прежней, европейским химкомбинатам придется каждый год переплачивать три миллиарда евро за газ.

ЕС учредил спецгруппу по энергетике на случай перебоев с поставками нефти и газа из-за развязанной войны американо-израильских сил с Ираном. Сейчас Европа пытается оправиться от шока — экономика еще не пришла в себя после прошлого скачка цен, как подоспел новый кризис.

Ранее президент России Владимир Путин предложил убрать российские энергоресурсы с рынка ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Черная клубника и яблоки в полоску: в интернете продают несуществующие семена
21:28
В Польше осквернили кладбище советских солдат
21:21
Энергетический шок: в Европе новый кризис в промышленной сфере
21:14
Кардиохирурги прооперировали новорожденного с критическим пороком сердца в Уфе
21:05
«Отняли мои ноги»: инвалид прокомментировал инцидент с коляской в Внуково
20:56
Лавров указал на готовность РФ помочь с поиском компромисса вокруг Ирана

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой
«Сразу влюбился»: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео