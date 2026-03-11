Энергетический шок: в Европе новый кризис в промышленной сфере

EADaily: В Европе наметился новый кризис в промышленной сфере

В Европе — в частности, в Германии — наметился серьезный кризис в химической промышленности. О его причинах, признаках и последствиях пишет EADaily.

Главным «звоночком» кризиса стало сообщение компании Domo Chemicals о фактическом банкротстве: у предприятия закончились средства на переработку бензола и производство нейлона. Бесконтрольная остановка производства приведет к утечке токсичных химикатов, отметили эксперты Bloomberg.

Проблемы у химического концерна появились из-за санкций Берлина, введенных после начала специальной военной операции России на Украине в 2022 году. Когда правительство ФРГ отказалось покупать российские энергоносители, стоимость ресурсов повысилась, как и цена на углеродные квоты в Евросоюзе.

Эскалация войны на Ближнем Востоке может усугубить ситуацию еще больше. Если скорость роста цен на энергоносители останется прежней, европейским химкомбинатам придется каждый год переплачивать три миллиарда евро за газ.

ЕС учредил спецгруппу по энергетике на случай перебоев с поставками нефти и газа из-за развязанной войны американо-израильских сил с Ираном. Сейчас Европа пытается оправиться от шока — экономика еще не пришла в себя после прошлого скачка цен, как подоспел новый кризис.

Ранее президент России Владимир Путин предложил убрать российские энергоресурсы с рынка ЕС.

