Торчащая из асфальта арматура проткнула пассажирку автомобиля на Камчатке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Удар был такой силы, что металлический стержень пробил днище машины и прошел сквозь сидение.

Где и почему арматура проткнула пассажирку легкового авто

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петропавловске-Камчатском пассажирка легкового автомобиля получила травмы в результате наезда транспортного средства на металлический штырь, находившийся на проезжей части. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Произошло сквозное повреждение днище автомобиля и пассажирского сидения», — отметили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник вечером на улице Пономарева. Водитель, находившийся за рулем автомобиля «Тойота», допустил наезд на серьезное препятствие — из дорожного полотна торчал массивный металлический элемент.

Удар был такой силы, что деталь совершила сквозное повреждение кузова. Согласно данным ведомства, железный предмет пробил днище машины и прошел сквозь пассажирское сиденье.

В момент инцидента в салоне автомобиля находилась 47-летняя женщина. Пострадавшая получила различные телесные повреждения, после чего ей была экстренно оказана необходимая медицинская помощь.

В России большая часть автомобилей на дорогах имеет солидный возраст — свыше десяти лет. При этом доля относительно новых машин, которым не исполнилось и трех лет, составляет всего около 7,9%. Об этом сообщал 5-tv.ru. Как выяснилось, это может сыграть злую шутку с автовладельцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:58
Выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%
13:41
ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану
13:40
Бойцу, в одиночку оборонявшему позицию 68 дней, присвоили звание Героя России
13:40
Четвероногий спаситель: собака обнаружила у женщины рак легких
13:30
Торчащая из асфальта арматура проткнула пассажирку автомобиля на Камчатке
13:20
Новый имидж и грандиозные планы: певица Слава возвращается к гастролям

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
«Рыдаю третьи сутки»: стал известен диагноз Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео