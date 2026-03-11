Торчащая из асфальта арматура проткнула пассажирку автомобиля на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском пассажирка легкового автомобиля получила травмы в результате наезда транспортного средства на металлический штырь, находившийся на проезжей части. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Произошло сквозное повреждение днище автомобиля и пассажирского сидения», — отметили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник вечером на улице Пономарева. Водитель, находившийся за рулем автомобиля «Тойота», допустил наезд на серьезное препятствие — из дорожного полотна торчал массивный металлический элемент.

Удар был такой силы, что деталь совершила сквозное повреждение кузова. Согласно данным ведомства, железный предмет пробил днище машины и прошел сквозь пассажирское сиденье.

В момент инцидента в салоне автомобиля находилась 47-летняя женщина. Пострадавшая получила различные телесные повреждения, после чего ей была экстренно оказана необходимая медицинская помощь.

В России большая часть автомобилей на дорогах имеет солидный возраст — свыше десяти лет. При этом доля относительно новых машин, которым не исполнилось и трех лет, составляет всего около 7,9%. Об этом сообщал 5-tv.ru. Как выяснилось, это может сыграть злую шутку с автовладельцами.

