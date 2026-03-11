Трагедия в Забайкалье: школьник умер во время прогулки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Согласно одной из версий, он упал с забора.

Что стало причиной смерти школьника в Забайкалье

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Школьник умер во время прогулки в Забайкалье

Школьник из Забайкалья скоропостижно скончался во время прогулки Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление старшего помощника прокурора региона Евгения Синельникова.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по первой части статьи 109 Уголовного кодекса РФ, которая подразумевает ответственность за причинение смерти по неосторожности. В настоящее время сотрудники прокуратуры организовали проверку, а также взяли под особый контроль ход и предварительные результаты расследования.

Расширенная информация о происшествии в Забайкалье начала появляться в социальных сетях еще до официального подтверждения властями. Очевидцы и пользователи региональных пабликов распространяли сведения о том, что жизнь юного забайкальца оборвалась после падения с забора.

Представитель надзорного ведомства Евгений Синельников подтвердил журналистам сам факт летального исхода, однако детали инцидента и точные причины гибели будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз и следственных действий. Ситуация находится на личном контроле руководства региональной прокуратуры, которая оценит своевременность оказания помощи и иные обстоятельства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
«Создание семьи»: Селена Гомес и Бенни Бланко готовятся стать родителями
15:26
Мальчик застрелил шестилетнюю сестру, пока мать была в ресторане
15:20
Лыжница Анастасия Багиян завоевала четвертое для России золото Паралимпиады
15:19
Опасный пинцет: почему нельзя вырывать седину
15:18
Россия вошла в десятку мировых лидеров по качеству школьного образования
15:12
«Многие поддержали»: Долина поблагодарила друзей за помощь после потери квартиры

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео