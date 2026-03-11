Паркуйся где хочешь: как мошенники взламывают шлагбаумы на автостоянках

Новую аферу с парковочными местами придумали в Москве. Мошенники взламывают дистанционное управление шлагбаумами во дворах и продают возможность оставить машину на закрытой территории всем желающим. Чтобы приезжать на работу в центре на автомобиле, водители готовы платить десятки тысяч рублей. Но пропуск работает только до тех пор, пока жильцы не заметят неладное. Журналисты решили узнать, как работает хитрая схема. Корреспондент «Известий» Елисей Савлюк нашел подобные объявления и лично связался с аферистами

Эта с виду неприметная серая коробка сейчас — главная улика, которая создавала проблемы жителям сразу нескольких домов.

«Сим-карта, вот, пожалуйста. Вот антенка. Самоделка», — показывают местные жители.

Мошенники превратили двор в нелегальную парковку. Больше сотни машиномест оказались заблокированы. Местные жители не могли припарковаться в собственном дворе и уезжали на платные стоянки. Вызвали инженера, он вскрыл конструкцию и обнаружил внутри сим-карту. При звонке на нее шлагбаум открывался и пропускал во двор любого, кто знал номер.

«Мы это отключили. Люди, которые стали выезжать, начали устраивать нам здесь разные скандалы. Типа того, что я по-честному заплатил деньги. Конечно, они нам тут и угрожали, и ругались очень сильно. Потому как они заплатили по десять тысяч рублей, а оказалось, что они больше не могут этим воспользоваться», — рассказывает местный житель Георгий Юкляевских.

В интернете сотни объявлений о сдаче в аренду мест по всей Москве. Из-за высокой стоимости парковки в городе многие ведутся на такое заманчивое предложение. За десять, 20, а то и 30 тысяч рублей в месяц им предлагают «карман» в любом дворе столицы. Но есть одно «но» — никаких личных встреч.

«И они же представляются, что они собственники. Или представители собственников. Или у меня там тетя живет, а машины нет. Но она платит там какие-то деньги за эти парковочные места», — объясняет местная жительница Мария Глухова.

Журналисты решили проверить, насколько легко стать жертвой такой схемы. Под видом арендаторов обзвонили несколько объявлений. Мошенники заверили, проблем не будет — якобы все согласовано с управляющими компаниями. Но конкретное место назвать отказались.

— Подскажите, пожалуйста, там какое-то конкретное будет у меня место закреплено за мной?

— Ну, конкретного места там нет, но места там в достаточном количестве. То есть без места не останетесь.

— Там получается какой-то шлагбаум, вы доступ дадите, чтобы я заехал?

— Да, шлагбаум. Сейчас, к сожалению, он там повредился. Но будет, да.

Но как только начали задавать неудобные вопросы, некоторые арендодатели заявили, что сдают места только в подземном паркинге. А через несколько минут после этого разговора телефон подвергся настоящей кибератаке. Мошенники весь день пытались войти сразу во все аккаунты журналистов.

Найти мошенников не так просто. Свои личные данные они не светят даже на сайтах с объявлениями о парковочных местах — для связи указывают номера, которые спустя время становятся недействительными. Поэтому вычислить, кому они принадлежат, невозможно.

По словам жителей, после раскрытия аферы неизвестные вырвали провода и повредили систему шлагбаума. Заявление в полицию написано, но результата пока нет.

«Мне кажется, что это такая разветвленная сеть, я не знаю, ОПГ это, не ОПГ. То есть это не один человек, понимаете? Поэтому не знаю. Я надеюсь, что правоохранительные органы заинтересуются данным вопросом, и, может быть, найдут действительно данных злоумышленников», — говорит Мария Глухова.

И если мошенники все-таки попадутся в руки правоохранителей, отвечать им придется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

«В моем понимании должно быть привлечение лиц по совокупности содеянных преступлений. Это и 330 УК — самоуправство, сопряженная со статьей 159 УК — мошенничество. В данном случае можно говорить и о лишении свободы, и об аресте. Но чаще всего наши суды приходят к выводу о том, что достаточно назначения штрафа в крупном размере», — поясняет юрист Георгий Акимов.

А пока следить за ограждением приходится местным жителям. Вполне возможно, что скоро и москвичи из других районов решатся на проверку своих парковок.

