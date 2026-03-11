«Росатом» завершил второй этап эвакуации работников с АЭС «Бушер» в Иране

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Они возвращаются в Россию через Армению.

АЭС Бушер в Иране — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Ahmad Halabisaz

Ночью завершился очередной этап эвакуации сотрудников «Росатома» с иранской атомной электростанции «Бушер». Об этом сообщил руководитель госкорпорации Алексей Лихачев, пишет ТАСС.

«Сегодня ночью у нас завершился очередной этап эвакуации наших работников. 150 человек несколько дней назад покинули станцию «Бушер. Это второй уровень эвакуации», — сказал он.

Лихачев подчеркнул, что ночью представители компании пересекли ирано-армянскую границу и уже находится на пути в Россию. Он поблагодарил МИД России и силовые структуры Армении и Ирана за проведение операции.

Работы на атомном объекте в настоящее время прекращены из-за событий на Ближнем Востоке. На станции остаются 450 сотрудников, которые занимаются обслуживанием оборудования и завершением неотложных работ.

Ранее Лихачев говорил, что обострение конфликта в регионе серьезно угрожает АЭС. По его словам, удары по объекту могут привести к катастрофе. Об этом сообщал 5-tv.ru.

