Лихачев заявил об угрозе для россиян, работающих на АЭС «Бушер» в Иране

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Работа станции остановлена.

Росатом эвакуирует до 200 сотрудников с АЭС Бушер в Иране

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Российские специалисты на АЭС «Бушер» в Иране находятся под угрозой из-за боевых действий. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев 3 марта.

По его словам, в настоящее время на станции остаются 639 российских сотрудников. Работу АЭС остановили.

«Да, у нас подразумевается следующий этап, где-то до 150–200 человек эвакуация. Он будет проведен, как только это позволит военная обстановка… если мы будем людей за станцию выводить, мы подвергнемся еще большему риску», — пояснил Лихачев.

Особую тревогу вызывает безопасность самого объекта.

«Угроза станции, конечно, есть, поскольку уже в километрах от линии защиты станции, линии физической защиты, звучат взрывы», — заявил глава «Росатома».

Он подчеркнул, что удар по станции, где хранятся около 70 тонн топлива и 210 тонн отработанного ядерного топлива, вызовет катастрофу регионального масштаба.

Ситуация осложняется потерей связи с руководством атомной отрасли Ирана. Напомним, обострение началось 28 февраля после серии ударов США и Израиля по Ирану и ответной ракетной атаки Тегерана.

Ранее пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила, что здания подземного завода по обогащению ядерного топлива в иранском Натанзе получили повреждения.

