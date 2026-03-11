ФНС требует с блогера Дмитрия Портнягина более 802 миллионов рублей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 45 0

Разбирательство о финансовых операциях предпринимателя продолжается.

Сколько денег должен ФНС блогер Дмитрий Портнягин

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральная налоговая служба (ФНС) добивается взыскания с бизнес-блогера Дмитрия Портнягина свыше 802 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседаний Арбитражного суда Московской области, где рассматривается дело о легализации денежных средств.

Ранее материалы в отношении предпринимателя уже возвращались в прокуратуру — причиной стали выявленные нарушения в итоговом обвинительном заключении.

Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону 12 апреля 2024 года. Накануне силовики провели обыски в помещениях, связанных с его деятельностью, в том числе в бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia.

По версии следствия, блогер уклонялся от уплаты налогов, а также проводил финансовые операции с незаконно полученными средствами, переводя их на счета сторонних юридических лиц.

В причастности к противоправным схемам также подозреваются супруга предпринимателя Екатерина и его деловой партнер Алексей Николаев. Один из вероятных сценариев для Портнягина и его жены — пять лет за решеткой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
16:56
После теракта в Брянске 11 человек госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
16:56
Список запрещенных игрушек для детских садов появится в Амурской области
16:55
Взрывы на НПЗ в Иране и кислотные дожди сказались на здоровье жителей Тегерана
16:52
В 20 раз больше: США все сложнее скрывать реальные потери на Ближнем Востоке
16:47
Стивен Спилберг признан богатейшим в мире из знаменитостей

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мучается от сильнейшей боли: как Лерчек борется со страшным диагнозом
Миллионы россиян ждет прибавка к пенсиям с 1 апреля: кто и сколько получит
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео