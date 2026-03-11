Европа увеличила объемы импорта российского газа по «Турецкому потоку»

С 5 марта Европа увеличила объемы импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) по «Турецкому потоку». Об этом сообщило издание EADaily.

Объемы поставок газа в Европу увеличились и достигли показателей января — 55,5 миллиона кубометров в сутки. По данным оператора газотранспортной системы стран ЕС, рост показателей осуществился в основном за счет Греции.

Ранее эта страна приостанавливала прием «голубого топлива» из России, а небольшие объемы переправляла реверсом в Болгарию. В марте же, помимо роста российских поставок, зафиксировано снижение объемов, поступающих в Грецию по «Южному газовому коридору» из Азербайджана.

Вероятно, что из-за конфликта на Ближнем Востоке, остановки поставок газа из ОАЭ и Катара, а также роста цен на этот природный ресурс, российское топливо стало более привлекательным. С начала марта стоимость СПГ увеличилась на 50% и сперва перешагнула порог в 600 долларов за тысячу кубометров, а затем и 700 долларов за тот же объем.

Однако крупнейшим потребителем газа, поступающего по «Турецкому потоку», все еще остается Венгрия. Чуть меньше получают Румыния и Сербия, затем Северная Македония и Болгария.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин предложил убрать российские энергоресурсы с рынка ЕС. Глава государства поручил правительству проработать вопрос о переводе российских поставок с европейского рынка на тех, кто готов к честному партнерству.

