Кошмар в уборной: в школьном туалете гигантский питон вылез из унитаза

Daily Express: в малазийской школе из унитаза вылез гигантский питон

В Малайзии в одной из местных школ учащиеся обнаружили трехметрового питона прямо в туалетной комнате. Об этом сообщает Daily Express. Хищник был замечен, когда начал медленно вылезать из отверстия унитаза, чем шокировал находившихся поблизости детей.

Администрация образовательного учреждения незамедлительно приняла меры по обеспечению безопасности, сотрудники школы сумели самостоятельно изловить массивное животное. Позже пойманную змею передали квалифицированным специалистам по отлову диких животных для дальнейшего перемещения в безопасную среду.

Необычное происшествие в Симпанг-Ампате быстро стало главной темой для обсуждения среди жителей всего района. В настоящий момент гигантский питон находится под наблюдением экспертов, которые оценивают его состояние.

В связи с тем, что змея проникла в здание через канализационную систему, руководству школы, вероятно, предстоит организовать масштабную проверку и техническое обслуживание труб.

Такие меры необходимы, чтобы исключить риск повторного появления опасных пресмыкающихся в помещениях, где находятся несовершеннолетние. Специалисты отмечают, что в тропическом климате такие случаи требуют особого внимания к герметичности коммуникаций.

