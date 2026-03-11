Подготовке кадров для гражданской авиации будет уделено особое внимание. О будущем отрасли говорили сегодня в Москве. Основная задача — сохранить и впоследствии увеличить число перевозок, а также развить инфраструктуру. Уже в ближайшие годы модернизируют 75 аэродромов, об этом заявил глава Росавиации на заседании коллегии ведомства.

Несмотря на западные санкции, в России не только сохранили эффективность работы воздушного транспорта, но и решили вопрос с ремонтом иностранных самолетов.

«После введения санкций мы фактически сформировали новую отрасль, которая занимается поддержанием летной годности иностранных воздушных судов. И в настоящее время наших центров, а их у нас восемь, которые могут выполнять практически весь объем работ, достаточно для того, чтобы поддерживать технику в надлежащем состоянии. Второй задачей, конечно же, мы ожидаем пополнения парка отечественными самолетами», — сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

По плану, всего через несколько лет российские авиалайнеры составят половину летного парка наших перевозчиков.

«В декабре 2025 года сертифицирован самолет Ту-214. На финальной стадии сертификации находится региональный самолет Ил-114. Авиакомпания „Аэрофлот“ планирует закупить в общей сложности 200 самолетов МС-21 до 2033 года. Между авиакомпанией „Сибирь“, ОАК и ГТЛК подписан меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Отрасль ожидает завершения сертификации Суперджетов и МС-21 с отечественными двигателями», — заявил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.

Обновление флота приведет к росту количества рейсов, а также повысит безопасность пассажиров.

