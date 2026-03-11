Также планируется, что через несколько лет половину летного парка перевозчиков будут составлять отечественные самолеты.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подготовке кадров для гражданской авиации будет уделено особое внимание. О будущем отрасли говорили сегодня в Москве. Основная задача — сохранить и впоследствии увеличить число перевозок, а также развить инфраструктуру. Уже в ближайшие годы модернизируют 75 аэродромов, об этом заявил глава Росавиации на заседании коллегии ведомства.

Несмотря на западные санкции, в России не только сохранили эффективность работы воздушного транспорта, но и решили вопрос с ремонтом иностранных самолетов.

«После введения санкций мы фактически сформировали новую отрасль, которая занимается поддержанием летной годности иностранных воздушных судов. И в настоящее время наших центров, а их у нас восемь, которые могут выполнять практически весь объем работ, достаточно для того, чтобы поддерживать технику в надлежащем состоянии. Второй задачей, конечно же, мы ожидаем пополнения парка отечественными самолетами», — сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

По плану, всего через несколько лет российские авиалайнеры составят половину летного парка наших перевозчиков.

«В декабре 2025 года сертифицирован самолет Ту-214. На финальной стадии сертификации находится региональный самолет Ил-114. Авиакомпания „Аэрофлот“ планирует закупить в общей сложности 200 самолетов МС-21 до 2033 года. Между авиакомпанией „Сибирь“, ОАК и ГТЛК подписан меморандум о поставке 100 самолетов Ту-214. Отрасль ожидает завершения сертификации Суперджетов и МС-21 с отечественными двигателями», — заявил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.

Обновление флота приведет к росту количества рейсов, а также повысит безопасность пассажиров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
Лихачев: встреча с главой МАГАТЭ состоится вечером 12 марта
20:00
Кожевник раскрыл способ спасти обувь после зимних реагентов
19:42
Россиянам объяснили, как сохранить силу мышц с возрастом
19:20
В Федерации автовладельцев предупредили о падении спроса на автомобили бизнес-класса в России
19:18
«В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие
19:07
Господдержка: как правительство повышает доступность российской агротехники

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Долговременная катастрофа»: химик Никулин о взрывах на нефтехранилищах в Иране
«Сразу влюбился»: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео