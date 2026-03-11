Инвалида не пустили на рейс «Победы» из-за веса коляски

Прокуратура Московской области начала проверку по факту инцидента с инвалидом, которого не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за веса его коляски. Об этом сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников авиаперевозчика, а также установлены все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел накануне, когда пассажир с инвалидностью Дмитрий должен был вылететь из Москвы в Димитровград для продолжения лечения. По словам мужчины, все необходимые документы для перевозки коляски, включая согласование с авиакомпанией, были оформлены заранее. Однако при попытке сдать коляску в багажное отделение сотрудники аэропорта Внуково отказались ее перевозить, сославшись на то, что ее вес составляет почти 100 кг, а также на наличие установленной батареи.

Как уточняет источник 5-tv.ru, представители авиакомпании «Победа» пояснили, что коляска не может быть перевезена в багажном отделении по техническим причинам, связанным с ее конструкцией. Однако Дмитрий утверждает, что с этой же коляской он уже летал рейсом «Победы» ранее, и в тот раз оборудование было допущено к перевозке. Более того, при выгрузке на предыдущем рейсе коляска была повреждена. Мужчина подал жалобу в авиакомпанию, но до сих пор не получил ответа на свою претензию.

