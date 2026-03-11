Инвалида не пустили на рейс «Победы» из-за веса коляски

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 39 0

Прокуратура начала проверку инцидента в аэропорту Внуково.

Инвалида не пустили на рейс Победы из-за веса коляски

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прокуратура Московской области начала проверку по факту инцидента с инвалидом, которого не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за веса его коляски. Об этом сообщила пресс-служба московской межрегиональной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В рамках проверки будет дана оценка действиям сотрудников авиаперевозчика, а также установлены все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел накануне, когда пассажир с инвалидностью Дмитрий должен был вылететь из Москвы в Димитровград для продолжения лечения. По словам мужчины, все необходимые документы для перевозки коляски, включая согласование с авиакомпанией, были оформлены заранее. Однако при попытке сдать коляску в багажное отделение сотрудники аэропорта Внуково отказались ее перевозить, сославшись на то, что ее вес составляет почти 100 кг, а также на наличие установленной батареи.

Как уточняет источник 5-tv.ru, представители авиакомпании «Победа» пояснили, что коляска не может быть перевезена в багажном отделении по техническим причинам, связанным с ее конструкцией. Однако Дмитрий утверждает, что с этой же коляской он уже летал рейсом «Победы» ранее, и в тот раз оборудование было допущено к перевозке. Более того, при выгрузке на предыдущем рейсе коляска была повреждена. Мужчина подал жалобу в авиакомпанию, но до сих пор не получил ответа на свою претензию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в аэропорту Внуково были изъяты калибраторы для измерения ручной клади авиакомпании «Победа». Ространснадзор обнаружил несоответствие размеров измерительных приборов стандартам на рейсах этой авиакомпании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Черная клубника и яблоки в полоску: в интернете продают несуществующие семена
21:28
В Польше осквернили кладбище советских солдат
21:21
Энергетический шок: в Европе новый кризис в промышленной сфере
21:14
Кардиохирурги прооперировали новорожденного с критическим пороком сердца в Уфе
21:05
«Отняли мои ноги»: инвалид прокомментировал инцидент с коляской в Внуково
20:56
Лавров указал на готовность РФ помочь с поиском компромисса вокруг Ирана

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой
«Сразу влюбился»: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео