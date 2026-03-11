Лихачев: встреча с главой МАГАТЭ состоится вечером 12 марта

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Главной темой станет Энергодар.

Когда будет встреча Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси

Фото: © РИА Новости/Софья Сандурская

Глава «Росатома» Алексей Лихачев планирует встретиться с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вечером 12 марта. Об этом он сообщил ТАСС, отвечая на их вопрос.

«Для нас очень важно в очередной раз сверить часы с генеральным директором МАГАТЭ, с его командой о положении дел и на ЗАЭС, и в Энергодаре, — а там все очень непросто до сих пор», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» обратил внимание на то, что количество ударов по Энергодару лишь увеличивается со временем, а не уменьшается.

Также Лихачев добавил, что 13 марта пройдут межведомственные консультации, в которых примут участие представители всех ведомств, отвечающих за Запорожскую атомную электростанцию. В их числе Министерство иностранных дел РФ, министерство обороны, Росгвардия и Ростехнадзор.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане. Ракетный обстрел произошел накануне, 7 марта, информация об уровне радиации пока не поступала. Как предполагают источники в Израиле и Иране, основная часть ядерного топлива исламской республики сконцентрирована в подземных тоннелях Исфахана, а оставшиеся запасы распределены по бункерам в Фордо и Натанзе.

