Господдержка: как правительство повышает доступность российской агротехники

Правительство РФ повышает доступность российской агротехники

Правительство предлагает меры государственной поддержки, которые повышают доступность отечественной техники. Данный вопрос обсуждался на совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Участники обсуждали стимулирование спроса на сельскохозяйственную технику, а также планы по выпуску комбайнов, тракторов и самоходных опрыскивателей. Как уточнил Патрушев, созданием образцов современной российской техники занимаются Минпромторг с привлечением Минсельхоза.

«Правительство предлагает меры господдержки, которые повышают доступность отечественной техники. В частности, это льготный лизинг и льготное кредитование. Также Минсельхоз с Росагролизингом создают сеть машинно-технологических компаний. По сути, они дают возможность брать технику в аренду под конкретные задачи в нужный момент. Это гарантирует ее полноценную загрузку в течение года и экономит деньги аграриев», — сказал вице-премьер.

Полевые работы в России уже стартовали и охватили 14 регионов страны, при этом темпы уже опережают показатели 2025 года.

Как отметил Патрушев, одной из важнейших составляющих для успешного проведения полевых работ является обеспеченность аграриев сельскохозяйственной техникой в необходимом объеме и по доступным ценам. На это, в частности, нацелен национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Как отметил генеральный директор компании АО «Росагролизинг» Павел Косов, в ходе совещания освещался вопрос отечественных разработок. Например, о создании первого российского селекционного комбайна в прошлом году. Теперь же ведутся разработки свеклоуборочного комбайна. Кроме того, ведется работа и над другими проектами, которые направлены на обеспечение серийного выпуска техники с элементами автопилотирования.

